Рэшфорд сделал выбор между клубами АПЛ и "Барселоной" - источник

Будущее нападающего Маркуса Рэшфорда остаётся неопределённым.

Фото: Getty Images

По информации Mundo Deportivo, на форварда "Манчестер Юнайтед" претендуют сразу несколько клубов английской Премьер-лиги.



Сообщается, что интерес к футболисту проявляют "Астон Вилла" и "Тоттенхэм". При этом приоритетным вариантом для самого игрока считается продолжение карьеры в "Барселоне", за которую он выступал на правах аренды.



Вопрос о полноценном трансфере пока остаётся открытым, поскольку каталонцы ещё не приняли окончательного решения по выкупу прав на нападающего.

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Тоттенхэм