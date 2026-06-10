По информации Mundo Deportivo, на форварда "Манчестер Юнайтед" претендуют сразу несколько клубов английской Премьер-лиги.
Сообщается, что интерес к футболисту проявляют "Астон Вилла" и "Тоттенхэм". При этом приоритетным вариантом для самого игрока считается продолжение карьеры в "Барселоне", за которую он выступал на правах аренды.
Вопрос о полноценном трансфере пока остаётся открытым, поскольку каталонцы ещё не приняли окончательного решения по выкупу прав на нападающего.
Рэшфорд сделал выбор между клубами АПЛ и "Барселоной" - источник
Будущее нападающего Маркуса Рэшфорда остаётся неопределённым.
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