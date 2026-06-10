Матчи Скрыть

Два английских гранда претендуют на игрока "Барселоны" - источник

Полузащитник "Барселоны" Дани Ольмо может сменить чемпионат уже в ближайшее трансферное окно.
Фото: Getty Images
Испанским футболистом интересуются сразу два представителя английской Премьер-лиги. По информации Speedline, в борьбу за игрока готовы включиться "Арсенал" и "Челси". Потенциальная сделка оценивается примерно в 70 миллионов евро.

Сообщается, что Ольмо положительно относится к проекту лондонского "Арсенала" и работе Микеля Артеты. В то же время интерес к хавбеку сохраняет и "Челси", который продолжает формировать состав под нового главного тренера Хаби Алонсо.

В прошлом сезоне испанец был важной частью команды из Каталонии. Во всех турнирах он провёл 49 матчей, отметившись восемью забитыми мячами и десятью голевыми передачами.

Поделиться новостью в Телеграмм Поделиться новостью во Вконтакте Поделиться новостью в WhatsApp
Опубликовал:
Нашли ошибку в статье?
Напечатать
| 1
  • Нравится
  • -1
  • Не нравится