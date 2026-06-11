Хаби Алонсо хочет увести из "Реала" игрока за 116 млн евро - источник



Полузащитник " Реала " Арда Гюлер оказался в сфере интересов "Челси".

Фото: Getty Images

Как пишет Transfer News Live, инициатором потенциальной сделки выступает наставник синих Хаби Алонсо. Тренер хорошо знаком с возможностями футболиста по совместной работе в "Реале" и хотел бы видеть его в своём новом проекте. По данным источника, сумма возможного трансфера может достигнуть 116 миллионов евро.



В прошлом сезоне 20-летний полузащитник принял участие в 51 матче во всех турнирах, отметившись шестью забитыми мячами и 14 результативными передачами.

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