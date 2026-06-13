Раскрыты планы "Манчестер Сити" по будущему Рейндерса - источник

Полузащитник Тиджани Рейндерс может покинуть "Манчестер Сити" уже в ближайшее трансферное окно.



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Как пишет журналист Маттео Морретто, руководство английского клуба готово рассмотреть варианты продажи нидерландского хавбека. По данным источника, футболист не относится к числу неприкосновенных игроков команды, поэтому в Манчестере готовы выслушать предложения от потенциальных покупателей.



Ранее интерес к Рейндерсу приписывали мадридскому "Атлетико". Однако сам игрок, как утверждается, предпочёл бы продолжить карьеру в английской Премьер-лиге.



В прошлом сезоне 27-летний полузащитник провёл 47 матчей во всех турнирах, записав на свой счёт семь голов и восемь результативных передач.