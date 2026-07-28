Дембеле отказался от предложения из Саудовской Аравии - источник

Нападающий "ПСЖ" Усман Дембеле не принял предложение "Аль-Хиляля" и намерен продолжить карьеру в парижском клубе.

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Как пишет журналист Саша Тавольери, французский форвард рассчитывает продлить действующее соглашение с чемпионами Франции, несмотря на интерес со стороны саудовского клуба.



За время выступления в составе "ПСЖ" Дембеле провёл 135 матчей, в которых записал на свой счёт 61 забитый мяч и 42 ассиста на партнёров.



Действующий контракт Дембеле с "ПСЖ" рассчитан до лета 2028 года. По данным Transfermarkt, трансферная стоимость футболиста оценивается в 100 миллионов евро.