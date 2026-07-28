Матчи Скрыть

"Думаю, он останется". Аршавин высказался о будущем легионера "Зенита"

Андрей Аршавин не верит, что Нино покинет "Зенит" в ближайшее время.
Фото: ФК "Зенит"
По мнению экс-футболиста сборной России, бразильский защитник останется в петербургской команде и продолжит играть ключевую роль в центре обороны.

- Судя по тому, как всё складывается, думаю, Нино останется в "Зените". Нино и без Дивеева стал главным защитником "Зенита" в центральной оси. А с приходом Дивеева они в прошлую весну очень здорово зацементировали оборону, - передаёт комментарий Аршавина "Матч ТВ".

Нино защищает цвета "Зенита" с начала 2024 года. В прошлом сезоне он принял участие в 32 матчах, отметившись одним забитым мячом и двумя ассистами. "Зенит" с 68 очками выиграл чемпионат России.

В новом сезоне петербуржцы в 1-м туре разгромили "Акрон" (5:0).

Поделиться новостью в Телеграмм Поделиться новостью во Вконтакте Поделиться новостью в WhatsApp
Опубликовал:
Нашли ошибку в статье?
Напечатать
| 1
  • Нравится
  • +1
  • Не нравится