"Думаю, он останется". Аршавин высказался о будущем легионера "Зенита"

- Судя по тому, как всё складывается, думаю, Нино останется в "Зените". Нино и без Дивеева стал главным защитником "Зенита" в центральной оси. А с приходом Дивеева они в прошлую весну очень здорово зацементировали оборону, - передаёт комментарий Аршавина "Матч ТВ".
Нино защищает цвета "Зенита" с начала 2024 года. В прошлом сезоне он принял участие в 32 матчах, отметившись одним забитым мячом и двумя ассистами. "Зенит" с 68 очками выиграл чемпионат России.
В новом сезоне петербуржцы в 1-м туре разгромили "Акрон" (5:0).