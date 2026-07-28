"Реал" принял решение по Винисиусу - источник

Будущее Винисиуса Жуниора в "Реале" остаётся предметом переговоров.

Фото: УЕФА

По данным журналиста Флориана Плеттенберга, мадридский клуб намерен сохранить его в своём составе. "Реал" уже передал бразильцу и его представителям новое предложение о продлении контракта.



Руководство "сливочных" рассчитывает договориться с вингером после нескольких месяцев обсуждений. При этом в клубе знают об интересе к футболисту со стороны "Арсенала", который, как сообщается, готовится направить первое официальное предложение.



Ранее сообщалось, что Винисиус рассчитывает на зарплату около 20 млн евро за сезон.

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