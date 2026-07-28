По информации The Touchline, каталонцы готовы повысить своё предложение за аргентинского форварда до 130 миллионов евро.
При этом в мадридском клубе не намерены обсуждать возможный трансфер с принципиальным соперником. Источники утверждают, что руководство "Атлетико" сохраняет жёсткую позицию и не планирует вести переговоры о продаже игрока в "Барселону".
Ранее сообщалось, что сам 26-летний нападающий заинтересован в переходе в каталонский клуб.
Стало известно, сколько "Барселона" готова заплатить за Альвареса - источник
"Барселона" не оставляет попыток приобрести нападающего "Атлетико" Хулиана Альвареса.
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