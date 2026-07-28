После матча с "Родиной" на счету полузащитника стало 25 забитых мячей, благодаря чему он вошёл в десятку лучших легионеров-бомбардиров в истории московского клуба, сообщает пресс-служба "красно-белых". При этом на достижение отметки в 25 голов люксембургскому футболисту потребовалось 146 матчей.
Лидером списка остаётся Квинси Промес, записавший на свой счёт 114 мячей в составе "красно-белых".
Мартинс вошёл в топ-10 лучших бомбардиров-легионеров "Спартака"
Кристофер Мартинс догнал Эсекьеля Понсе и Луиса Адриано по количеству голов за "Спартак".
Фото: ФК "Спартак"