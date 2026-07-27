В "Зените" приняли решение по будущему Барриоса - источник

Опорный полузащитник " Зенита " Вильмар Барриос покинет петербургский клуб.

Фото: ФК "Зенит"

Об этом сообщает журналист Иван Карпов в своём телеграм-канале. Решение о расставании с колумбийцем было принято ещё весной. Утверждается, что главного тренера Сергея Семака больше не устраивает уровень игры футболиста, который, по мнению источника, стал действовать слишком медленно.



Кроме того, одной из причин возможного ухода называется необходимость освободить место в заявке по лимиту на легионеров.



Барриос выступает за сине-бело-голубых с 2019 года. Контракт хавбека с клубом действует до лета 2027 года.