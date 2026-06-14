По информации SportsBoom, одним из главных сторонников этого трансфера является наставник английской команды Хаби Алонсо. Источник утверждает, что испанский специалист хотел бы вновь поработать с футболистом, которого хорошо знает по периоду в мадридском клубе.
Прошлым летом защитник перебрался в "Реал" из "Борнмута" за 62 миллиона евро. Его контракт с мадридцами действует до 2030 года, а рыночная стоимость, по данным Transfermarkt, оценивается в 60 миллионов евро.
В сезоне-2025/26 Хёйсен провёл 40 матчей во всех турнирах, отметившись двумя забитыми мячами и двумя результативными передачами.
Защитник "Реала" может продолжить карьеру в АПЛ - источник
Лондонский "Челси" изучает возможность приобретения защитника "Реала" Дина Хёйсена.
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