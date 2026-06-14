Матчи Скрыть

Чемпионат Мира

ЧМ2022
Бразилия
1 - 1 1 1
МароккоЗавершен
Гаити
0 - 1 0 1
ШотландияЗавершен
Австралия
2 - 0 2 0
ТурцияЗавершен
Германия
4 - 1 4 1
Кюрасао2 тайм
Нидерланды
23:00
ЯпонияНе начат

Защитник "Реала" может продолжить карьеру в АПЛ - источник

Лондонский "Челси" изучает возможность приобретения защитника "Реала" Дина Хёйсена.
Фото: Getty Images
По информации SportsBoom, одним из главных сторонников этого трансфера является наставник английской команды Хаби Алонсо. Источник утверждает, что испанский специалист хотел бы вновь поработать с футболистом, которого хорошо знает по периоду в мадридском клубе.

Прошлым летом защитник перебрался в "Реал" из "Борнмута" за 62 миллиона евро. Его контракт с мадридцами действует до 2030 года, а рыночная стоимость, по данным Transfermarkt, оценивается в 60 миллионов евро.

В сезоне-2025/26 Хёйсен провёл 40 матчей во всех турнирах, отметившись двумя забитыми мячами и двумя результативными передачами.

Поделиться новостью в Телеграмм Поделиться новостью во Вконтакте Поделиться новостью в WhatsApp
Опубликовал:
Нашли ошибку в статье?
Напечатать
| 0
  • Нравится
  • 0
  • Не нравится