Защитник "Реала" может продолжить карьеру в АПЛ - источник



Лондонский "Челси" изучает возможность приобретения защитника " Реала " Дина Хёйсена.

Фото: Getty Images

По информации SportsBoom, одним из главных сторонников этого трансфера является наставник английской команды Хаби Алонсо. Источник утверждает, что испанский специалист хотел бы вновь поработать с футболистом, которого хорошо знает по периоду в мадридском клубе.



Прошлым летом защитник перебрался в "Реал" из "Борнмута" за 62 миллиона евро. Его контракт с мадридцами действует до 2030 года, а рыночная стоимость, по данным Transfermarkt, оценивается в 60 миллионов евро.



В сезоне-2025/26 Хёйсен провёл 40 матчей во всех турнирах, отметившись двумя забитыми мячами и двумя результативными передачами.

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