- Хороший трансфер?
- Раньше эта позиция у ЦСКА вообще не вызывала никаких нареканий и всегда была более-менее стабильная. Выступал всегда хорошо Акинфеев, а за ним всегда был молодой и перспективный вратарь. Особой тревоги по поводу этой позиции не было. Но только, конечно, когда Игорь получал травмы.
Бориско сначала сидел за Латышонком в "Балтике". Латышонка продали в "Зенит" - Бориско начал выходить в старте и приобрел уверенность. Естественно, его заметили. На сегодняшний день, видимо, ЦСКА испытывает проблемы по вратарям. Потому что, похоже, травма Акинфеева оказалась очень серьезной. Если бы Игорь чувствовал себя хорошо и играл на своем уровне, этот вопрос не возникал бы, и покупки не было бы. Наверное, ЦСКА сейчас делает ставку на Торопа, но, если он начнёт ошибаться, то шанс уже получит Бориско.
Виктория Яковлева, Rusfootball.info
Масалитин - о Бориско в ЦСКА: если бы Акинфеев играл на своем уровне, то покупки не было бы
Бывший форвард ЦСКА Валерий Масалитин прокомментировал Rusfootball.info переход в московский клуб вратаря "Балтики" Максима Бориско.
Фото: ПФК ЦСКА