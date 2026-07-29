"Спартак" не смог подписать игрока "Севильи" - источник

Спартак " проявлял интерес к форварду "Севильи" Исаку Ромеро, однако попытка приобрести испанского футболиста не увенчалась успехом.

Фото: Getty Images

Как пишет телеграм-канал "Дай ударить" со ссылкой на испанские СМИ, московский клуб был готов заплатить за 25-летнего нападающего 4 млн евро, а ещё 2 млн предусматривались в виде бонусов. Однако руководство "Севильи" не устроили предложенные условия, поэтому сделка не состоялась.



В минувшем сезоне чемпионата Испании Ромеро провёл 31 матч, в которых отличился пятью забитыми мячами.

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Севилья