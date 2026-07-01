"Челси" подписал 21-летнего защитника сборной Италии

"Челси" объявил о подписании футболиста.

Фото: ФК "Челси"

"Челси" рад объявить о подписании итальянского защитника Марко Палестры из клуба Серии А "Аталанта". 21-летний футболист подписал контракт до 2033 года и присоединится к своим новым товарищам по команде на предсезонке под руководством тренера Хаби Алонсо", - написано на официальном сайте клуба.

Марко Палестра является воспитанником итальянской "Аталанты". В прошедшем сезоне за клуб правый защитник провел 37 матчей, забил 1 гол и отдал 4 результативные передачи. Трансферная стоимость 21-летнего футболиста по версии сайта Transfermarkt составляет 35 миллионов евро.Игрок дебютировал за сборную Италии в конце марта 2026 года в матче против Северной Ирландии. Всего за национальную команду Палестра провел 2 встречи.