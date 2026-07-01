Матчи Скрыть

Чемпионат Мира

ЧМ2022
Франция
3 - 0 3 0
ШвецияЗавершен
Мексика
2 - 0 2 0
ЭквадорЗавершен
Англия
19:00
ДР КонгоНе начат
Бельгия
23:00
СенегалНе начат

Товарищеские матчи. Клубы

Крылья Советов
2 - 3 2 3
СоколЗавершен
Зенит
1 - 0 1 0
Динамо Мх1 тайм

"Челси" подписал 21-летнего защитника сборной Италии

"Челси" объявил о подписании футболиста.
Фото: ФК "Челси"
"Челси" рад объявить о подписании итальянского защитника Марко Палестры из клуба Серии А "Аталанта". 21-летний футболист подписал контракт до 2033 года и присоединится к своим новым товарищам по команде на предсезонке под руководством тренера Хаби Алонсо", - написано на официальном сайте клуба.

Марко Палестра является воспитанником итальянской "Аталанты". В прошедшем сезоне за клуб правый защитник провел 37 матчей, забил 1 гол и отдал 4 результативные передачи. Трансферная стоимость 21-летнего футболиста по версии сайта Transfermarkt составляет 35 миллионов евро.

Игрок дебютировал за сборную Италии в конце марта 2026 года в матче против Северной Ирландии. Всего за национальную команду Палестра провел 2 встречи.

Поделиться новостью в Телеграмм Поделиться новостью во Вконтакте Поделиться новостью в WhatsApp
Опубликовал:
Нашли ошибку в статье?
Напечатать
| 0
  • Нравится
  • 0
  • Не нравится