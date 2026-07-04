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В "Ливерпуле" приняли решение по будущему ван Дейка - источник

Вирджил ван Дейк продолжит выступать за "Ливерпуль" в новом сезоне.
Фото: Getty Images
Как пишет журналист Джеймс Пирс, мерсисайдский клуб не намерен расставаться с капитаном команды во время нынешнего трансферного окна. По информации источника, рулевой "красных" Андони Ираола рассчитывает на 34-летнего защитника, поэтому руководство клуба не планирует рассматривать предложения по его продаже. Отмечается, что уход нидерландца этим летом исключён.

Ван Дейк защищает цвета "Ливерпуля" с января 2018 года, когда перебрался из "Саутгемптона". Его действующий контракт рассчитан до конца июня 2027 года.

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