В эти минуты стартовал матч за Суперкубок Англии, в котором встречаются "Арсенал" и "Манчестер Сити". Игра проходит в Кардиффе (Уэльс), на данный момент счет 1:0 в пользу лондонской команды. На 25-й секунде встречи отличился крайний защитник Риккардро Калафьори.
Напомним, "канониры" являются действующими чемпионами Англии, "горожане" - обладатели национального Кубка.
"Арсенал" забил на 25-й секунде матча с "Ман Сити" за Суперкубок Англии
"Арсенал" забил один из самых быстрых голов в истории трофея.
Фото: ФК "Арсенал"