Матчи Скрыть

Российская премьер-лига

МатчиТаблицаНовости2026/27
Зенит
3 - 0 3 0
ДинамоЗавершен
Крылья Советов
1 - 2 1 2
Динамо Мх1 тайм
Балтика
19:30
СпартакНе начат

Первая лига

МатчиТаблицаНовости2026/27
Сочи
1 - 0 1 0
Волга УлЗавершен

Суперкубок Англии

Арсенал
2 - 0 2 0
Манчестер Сити1 тайм

Суперкубок Франции

Ланс
21:45
ПСЖНе начат

"Арсенал" забил на 25-й секунде матча с "Ман Сити" за Суперкубок Англии

"Арсенал" забил один из самых быстрых голов в истории трофея.
Фото: ФК "Арсенал"
В эти минуты стартовал матч за Суперкубок Англии, в котором встречаются "Арсенал" и "Манчестер Сити". Игра проходит в Кардиффе (Уэльс), на данный момент счет 1:0 в пользу лондонской команды. На 25-й секунде встречи отличился крайний защитник Риккардро Калафьори.

Напомним, "канониры" являются действующими чемпионами Англии, "горожане" - обладатели национального Кубка.

Поделиться новостью в Телеграмм Поделиться новостью во Вконтакте Поделиться новостью в WhatsApp
Опубликовал:
Нашли ошибку в статье?
Напечатать
| 0
  • Нравится
  • 0
  • Не нравится