"Манчестер Юнайтед" хочет продлить контракт с Бруну Фернандешем - СМИ

По информации The Athletic, "Манчестер Юнайтед" намерен сохранить Бруну Фернандеша и уже работает над продлением контракта со своим капитаном.

Фото: Reuters

Руководство "Манчестер Юнайтед" хочет заключить новое соглашение с полузащитником Бруну Фернандешем. Об этом сообщает The Athletic. Действующий контракт 31-летнего португальца рассчитан до лета 2027 года.



Ранее интерес к Фернандешу проявлял "Галатасарай", однако английский клуб дал понять, что не собирается продавать одного из своих лидеров. Сам футболист также предпочел остаться в Манчестере. При этом пункт о выкупе хавбека за 57 млн фунтов для зарубежных клубов уже прекратил действовать.



Фернандеш выступает за "МЮ" с января 2020 года. В прошлом сезоне капитан команды провел 37 матчей во всех турнирах, забил девять мячей и сделал 22 результативные передачи.