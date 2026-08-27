"Челси" приобрёл чемпиона мира за 8 млн евро

"Челси" завершил трансфер голкипера сборной Аргентины Эмилиано Мартинеса из "Астон Виллы".

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По информации инсайдера Мэтта Лоу, лондонский клуб заплатил за вратаря 8,7 миллиона евро.



Мартинес выступал за бирмингемцев с 2020 года. За это время аргентинец провёл 256 матчей, пропустил 305 мячей и оформил 80 "сухих" встреч.



В прошлом сезоне "Астон Вилла" стала победителем Лиги Европы и получила путёвку в Лигу чемпионов. "Челси" в нынешнем сезоне в еврокубках не сыграет.