Матчи Скрыть

Российская премьер-лига

МатчиТаблицаНовости2026/27
Зенит
3 - 0 3 0
ДинамоЗавершен
Крылья Советов
1 - 4 1 4
Динамо МхЗавершен
Балтика
19:30
СпартакНе начат

Первая лига

МатчиТаблицаНовости2026/27
Сочи
1 - 0 1 0
Волга УлЗавершен

Суперкубок Англии

Арсенал
3 - 0 3 0
Манчестер СитиЗавершен

Суперкубок Франции

Ланс
21:45
ПСЖНе начат

"Арсенал" разгромил "Ман Сити" и завоевал Суперкубок Англии

"Манчестер Сити" крупно проиграл "Ареналу" в матче за первый в сезоне трофей (0:3).
Фото: ФК "Арсенал"
Защитник Риккардо Калафьори открыл счет в самом дебюте встречи, забив на 25-й секунде. Нападающий Кай Хаверц на 28-й минуте увеличил преимущество лондонцев, а хавбек Мартин Эдегор довел счет до разгромного сразу после перерыва, отличившись на 48-й минуте.

Суперкубок Англии

Финал

Голы: Калафьори, 1, Хаверц, 28, Эдегор, 48.

"Арсенал": Райя, Уайт, Габриэл, Москера, Калафьори, Льюис-Скелли, Бруно Гимарайнс (Райс, 46), Эдегор, Мадуэке, Цолис, Хаверц.

"Манчестер Сити": Доннарумма, Хусанов, Рубен Диаш, Гвардиол, О`Райли (Гехи, 54), Ковачич, Андерсон, Семеньо, Фоден, Доку (Грилиш, 46), Холанд (Мармуш, 54).

Предупреждения: Фоден, 24, Калафьори, 38, Гвардиол, 53.

Поделиться новостью в Телеграмм Поделиться новостью во Вконтакте Поделиться новостью в WhatsApp
Опубликовал:
Нашли ошибку в статье?
Напечатать
| 0
  • Нравится
  • 0
  • Не нравится