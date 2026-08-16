"Арсенал" разгромил "Ман Сити" и завоевал Суперкубок Англии

"Манчестер Сити" крупно проиграл "Ареналу" в матче за первый в сезоне трофей (0:3).

Фото: ФК "Арсенал"





Суперкубок Англии



Финал



Голы: Калафьори, 1, Хаверц, 28, Эдегор, 48.



"Арсенал": Райя, Уайт, Габриэл, Москера, Калафьори, Льюис-Скелли, Бруно Гимарайнс (Райс, 46), Эдегор, Мадуэке, Цолис, Хаверц.



"Манчестер Сити": Доннарумма, Хусанов, Рубен Диаш, Гвардиол, О`Райли (Гехи, 54), Ковачич, Андерсон, Семеньо, Фоден, Доку (Грилиш, 46), Холанд (Мармуш, 54).



Предупреждения: Фоден, 24, Калафьори, 38, Гвардиол, 53. Защитник Риккардо Калафьори открыл счет в самом дебюте встречи, забив на 25-й секунде. Нападающий Кай Хаверц на 28-й минуте увеличил преимущество лондонцев, а хавбек Мартин Эдегор довел счет до разгромного сразу после перерыва, отличившись на 48-й минуте.: Калафьори, 1, Хаверц, 28, Эдегор, 48.: Райя, Уайт, Габриэл, Москера, Калафьори, Льюис-Скелли, Бруно Гимарайнс (Райс, 46), Эдегор, Мадуэке, Цолис, Хаверц.: Доннарумма, Хусанов, Рубен Диаш, Гвардиол, О`Райли (Гехи, 54), Ковачич, Андерсон, Семеньо, Фоден, Доку (Грилиш, 46), Холанд (Мармуш, 54).: Фоден, 24, Калафьори, 38, Гвардиол, 53.

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Манчестер Сити