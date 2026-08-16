"Арсенал" разгромил "Ман Сити" и завоевал Суперкубок Англии

Защитник Риккардо Калафьори открыл счет в самом дебюте встречи, забив на 25-й секунде. Нападающий Кай Хаверц на 28-й минуте увеличил преимущество лондонцев, а хавбек Мартин Эдегор довел счет до разгромного сразу после перерыва, отличившись на 48-й минуте.
Суперкубок Англии
Финал
Голы: Калафьори, 1, Хаверц, 28, Эдегор, 48.
"Арсенал": Райя, Уайт, Габриэл, Москера, Калафьори, Льюис-Скелли, Бруно Гимарайнс (Райс, 46), Эдегор, Мадуэке, Цолис, Хаверц.
"Манчестер Сити": Доннарумма, Хусанов, Рубен Диаш, Гвардиол, О`Райли (Гехи, 54), Ковачич, Андерсон, Семеньо, Фоден, Доку (Грилиш, 46), Холанд (Мармуш, 54).
Предупреждения: Фоден, 24, Калафьори, 38, Гвардиол, 53.
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Фото: ФК "Арсенал"