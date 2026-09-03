В РПЛ рекорд месяца установила встреча "Спартака" и "Зенита", которую посетили на "Лукойл Арене" 39 466 зрителей. Второе место заняла домашняя игра красно-белых против "Краснодара" - 38 846 болельщиков. Замкнул топ-3 поединок "Зенита" с московским "Динамо" на стадионе "Газпром Арена", посмотреть который пришли 34 793 зрителя.
Самым посещаемым матчем Кубка России по итогам минувшего месяца стал "Рубин" – "Спартак", собравший 30 436 болельщиков.
В Первой лиге наибольший интерес вызвало противостояние "Ротора" и "Урала" – 16 063 зрителя.
Стали известны самые посещаемые в России матчи августа
РФС опубликовал список самых посещаемых игр по итогам месяца.
Фото: РПЛ