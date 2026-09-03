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19:30
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"Он мой лучший друг". Карпукас рассказал, кого из "Локомотива" хотел бы видеть в "Зените"

Хавбек "Зенита" Артем Карпукас ответил на вопрос, кого он хотел бы видеть из "Локомотива" в петербургском клубе.
Фото: ФК "Локомотив"
""Наверное, моего лучшего друга Женю Морозова. Я бы хотел, чтобы наши карьерные пути всегда соприкасались.

С ним играть одно удовольствие", - цитирует Карпукаса "Чемпионат".

Евгений Морозов, играющий на позиции центрального защитника, является воспитанником Академии "Локомотива". Действующий контракт игрока с московским клубом рассчитан до лета 2029 года.

В текущем сезоне 25-летний игрок провел 5 матчей за команду в РПЛ и 2 игры в Кубке России, в которых провел на поле 585 минут и не отметился результативными действиями. Тransfermarkt оценивает футболиста, у которого в активе 10 матчей за сборную России, в 4 миллиона евро.

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