"Он мой лучший друг". Карпукас рассказал, кого из "Локомотива" хотел бы видеть в "Зените"

""Наверное, моего лучшего друга Женю Морозова. Я бы хотел, чтобы наши карьерные пути всегда соприкасались.
С ним играть одно удовольствие", - цитирует Карпукаса "Чемпионат".
Евгений Морозов, играющий на позиции центрального защитника, является воспитанником Академии "Локомотива". Действующий контракт игрока с московским клубом рассчитан до лета 2029 года.
В текущем сезоне 25-летний игрок провел 5 матчей за команду в РПЛ и 2 игры в Кубке России, в которых провел на поле 585 минут и не отметился результативными действиями. Тransfermarkt оценивает футболиста, у которого в активе 10 матчей за сборную России, в 4 миллиона евро.