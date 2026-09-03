Агент Барбоза: Захарян готов играть в хорошем европейском клубе

"Перед этим сезоном он как раз хорошо начал играть. Это была одна из тех предсезонок, когда Арсен прошел весь процесс. Я следил за ним, у него были хорошие игры.
Захарян готов играть в Европе, в хорошем клубе. Так что ему целесообразнее оставаться в "Реал Сосьедад" и попытаться доказать", - сказал Барбоза "Матч ТВ".
Арсен Захарян выступает в составе "Реала Сосьедад" с августа 2023 года. В текущем сезоне за испанский клуб атакующий полузащитник провел 3 минуты в трех матчах Ла Лиги, результативными действиями не отметился.
Ранее в СМИ появилась информация, что 23-летний футболист может вернуться в московское "Динамо" на правах аренды.