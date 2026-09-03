"Црвена Звезда" сообщила о завершении выступлений за команду центрального защитника Страхини Эраковича. 25-летний игрок находился в белградском клубе с прошлого лета на правах аренды из петербургского "Зенита".
Эракович - воспитанник "Црвены Звезды". На его счету 132 матча за сербскую команду, 1 забитый мяч и 4 голевые передачи. Контракт игрока с петербуржцами истекает в июне 2027 года.
"Црвена Звезда" сообщила о завершении аренды защитника "Зенита"
Центральный защитник Страхиня Эракович возвращается в РПЛ.
Фото: ФК "Црвена Звезда"