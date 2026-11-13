Матчи Скрыть

Лига Наций УЕФА

Новости
Молдова
20:00
КазахстанНе начат
Люксембург
22:45
ЭстонияНе начат
Лихтенштейн
22:45
АзербайджанНе начат
Андорра
22:45
ГибралтарНе начат
Болгария
22:45
ИсландияНе начат
Словакия
22:45
Фарерские островаНе начат
Шотландия
22:45
Северная МакедонияНе начат
Словения
22:45
ШвейцарияНе начат
Нидерланды
22:45
ГрецияНе начат
Сербия
22:45
ГерманияНе начат

Переговоры Бруну Фернандеша и "МЮ" о новом контракте зашли в тупик - источник

Как сообщает The Athletic, Бруну Фернандеш отклонил уже второе предложение "Манчестер Юнайтед" о продлении соглашения, а стороны по-прежнему не могут договориться об условиях нового контракта.
Фото: Zohaib Alam - MUFC / Contributor / Manchester United / Gettyimages.ru
По информации The Athletic, переговоры между английским клубом и 32-летним португальцем продолжаются с лета, однако компромисс пока не найден. Действующее соглашение капитана команды рассчитано до 2027 года. При этом у "МЮ" есть возможность автоматически продлить контракт еще на один сезон.

Фернандеш выступает за манкунианцев с 2020 года и остается одним из ключевых игроков команды. В нынешнем сезоне АПЛ полузащитник провел девять матчей, забил четыре мяча и отдал две результативные передачи.

Источник: The Athletic

Поделиться новостью в Телеграмм Поделиться новостью во Вконтакте Поделиться новостью в WhatsApp
Опубликовал:
Нашли ошибку в статье?
Напечатать
| 1
  • Нравится
  • +1
  • Не нравится