Переговоры Бруну Фернандеша и "МЮ" о новом контракте зашли в тупик - источник

Как сообщает The Athletic, Бруну Фернандеш отклонил уже второе предложение "Манчестер Юнайтед" о продлении соглашения, а стороны по-прежнему не могут договориться об условиях нового контракта.

Фото: Zohaib Alam - MUFC / Contributor / Manchester United / Gettyimages.ru

По информации The Athletic, переговоры между английским клубом и 32-летним португальцем продолжаются с лета, однако компромисс пока не найден. Действующее соглашение капитана команды рассчитано до 2027 года. При этом у "МЮ" есть возможность автоматически продлить контракт еще на один сезон.



Фернандеш выступает за манкунианцев с 2020 года и остается одним из ключевых игроков команды. В нынешнем сезоне АПЛ полузащитник провел девять матчей, забил четыре мяча и отдал две результативные передачи.



Источник: The Athletic