Сколько вы готовы платить за АПЛ? Okko представил цены на сезонную и дневную подписки

Новый правообладатель трансляций матчей английской премьер-лиги, онлайн-кинотеатр Okko наконец представил часть своей ценовой политики на показ предстоящего сезона главного национального чемпионата мира. Привлечёт ли она непривыкшего платить за футбол российского зрителя?

UPD

Для сравнения: за пакет "Суперспорт", включавший в себя абсолютно все топовые футбольные чемпионаты (топ-5 и российская премьер-лига, а также еврокубки, некоторые национальные кубки), абоненты НТВ-Плюс в прошедшем сезоне платили 600 рублей.Английская премьер-лига продолжается на протяжении 10 месяцев: сезон стартует 10 августа, а завершается 10 мая. Соответственно, стоимость сезонной подписки, которая порой бывает выгоднее месячной, нужно будет делить на 10.До 31 июля Okko предлагает купить весь сезон за 2990 рублей, то есть это получается около 300 рублей за месяц, хотя АПЛ - далеко не половина. Затем, если верить сайту кинотеатра, стоимость будет увеличена - получается, стоимость достигнет 519 рублей в месяц.Однако я, как абонент "НТВ-Плюс", платил 600 рублей в месяц за трансляции абсолютно всего спорта, который показывают в России, а АПЛ смотрел постольку-поскольку. Так что вложение не выглядит очень выгодным на фоне прошедшего сезона, если вы не фанат английского чемпионата (на нашем сайте, судя по просмотрам статей об английском футболе, таковых совсем не много).Okko обещает качественный легальный безопасный показ без рекламы. Лично я, как пользователь, предпочёл бы посмотреть пару рекламных роликов букмекерских контор, чтобы Okko мог отбить часть затрат на права и понизить цену. Этим сервис, думаю, привлечёт больше зрителей, чем отсутствием рекламы.Конечно, всерьёз говорить о плате за трансляции в стране, где на свой чемпионат со своей любимой командой люди зажимают две сотни рублей, трудно. Но для меня проблема не в том, чтобы платить за спорт и не в отсутствии денег на подписку Okko. Лично я хочу смотреть не только АПЛ, но и другие лиги, еврокубки, чемпионат России, другие виды спорта. И в данной ситуации придётся оформлять чуть ли не три подписки, а АПЛ в обычном режиме будет отъедать почти что стоимость всего этого в прошедшем сезоне. Да и по спецпредложению она стоит дороже российского чемпионата, который я смотрю в 4-5 раз больше.Ранее "Матч ТВ" уже терял права на популярные национальные чемпионаты: "Сила ТВ" в интернете бесплатно показывала в прошедшем сезоне чемпионаты Италии и Испании, но всё же по ходу сезона перепродавала права "Матчу". Okko делать этого не собирается, но, если спрос на подписку окажется совсем уж низким, то кто знает, как поведёт себя руководство, потратившее немалые деньги на самую дорогую лигу мира?Что касается контентной части, то формированием редакции занимается шеф-редактор Okko Sport Владимир Стогниенко, в представлении не нуждающийся. Первым официально объявленным комментатором помимо Стогниенко стал Кирилл Дементьев, тоже известный широкой аудитории по работе на НТВ-Плюс и Первом канале.Но главным вопросом в данном случае остаётся не то, кто будет комментировать, а как матчи будут показаны. Я, будучи абонентом НТВ-Плюс имею право смотреть оплаченные каналы и на ноутбуке, когда нахожусь не дома, и на смартфоне. Но если в приложении на смартфоне всё в порядке, то на ноутбуках (двух разных) картинка дёргается так, что во избежание катаракты приходится идти искать пиратскую трансляцию. Для Okko прямые трансляции - сфера новая, поэтому опасения здесь имеются. Будущее за интернетом, но в этом плане ТВ всё ещё понадёжнее.Объявление цен на месячную подписку (может, кто-то и не сможет смотреть АПЛ на протяжении всего сезона) и на конкретный день ещё впереди, но примерно понятно, во что обойдётся легальный просмотр АПЛ 2019/20. Это не те деньги, над тратой которых среднестатистический житель региона, не очень интересующийся АПЛ, не задумается. Но если смотреть действительно хочется, то лучше с этим не тянуть - разница между нынешним спецпредложением и объявленной обычной ценой существенна, а поскольку оптовая цена обычно всегда выгоднее розничной, месячные подписки могут оказаться ещё менее выгодными. Хотя возможны и обратные коррекции ценовой политики - трудно сказать, на какой спрос рассчитывали в Okko при установлении цен.: вскоре после публикации поста появилась информация о цене на игровой день: она составила аж 199 рублей! Вполне в духе сайта НТВ-Плюс, где матч продают по 75 рублей - примерно такую цену вы заплатите за матч, если посмотрите 3 игры за день, по максимальному числу временных слотов. В сравнении с этим 300 рублей за месяц по спецпредложению выглядят куда интереснее.