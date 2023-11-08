"Скорее всего, не хватает уровня, хотя Головин мог бы потянуть — только он. Может, Захарян, но со временем", — цитирует Аршавина "СЭ".
Александр Головин выступает в французском чемпионате за "Монако". В текущем сезоне российский полузащитник забил 5 мячей и отдал 2 голевые передачи за 10 матчей Лиги 1.
Захарян играет за испанский "Реал Сосьедад". В сезоне-2023/2024 россиянин отыграл 8 матчей (201 минута). За это время хавбек не отличился голевыми действиями.
Аршавин: Головин может потянуть уровень АПЛ
Экс-игрок "Арсенала" Андрей Аршавин рассказал, какие российские игроки могут играть в АПЛ.
Фото: ФК "Монако"