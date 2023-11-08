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Аршавин: Головин может потянуть уровень АПЛ

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Экс-игрок "Арсенала" Андрей Аршавин рассказал, какие российские игроки могут играть в АПЛ.
Фото: ФК "Монако"
"Скорее всего, не хватает уровня, хотя Головин мог бы потянуть — только он. Может, Захарян, но со временем", — цитирует Аршавина "СЭ".

Александр Головин выступает в французском чемпионате за "Монако". В текущем сезоне российский полузащитник забил 5 мячей и отдал 2 голевые передачи за 10 матчей Лиги 1.

Захарян играет за испанский "Реал Сосьедад". В сезоне-2023/2024 россиянин отыграл 8 матчей (201 минута). За это время хавбек не отличился голевыми действиями.

Аршавин Головин Захарян АПЛ
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