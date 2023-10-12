- Мы надеялись, что было принято принципиальное решение, которое открывало возможность для участия наших спортсменов, пусть пока только до 17 лет, в международных соревнованиях. Но, видимо, влияние и давление со стороны многих стран, к великому сожалению, привело к решению изменить эту позицию. Это еще раз говорит об очень тяжелом времени жесткой политизации спорта, международных спортивных организаций. К великому сожалению, они перестают быть самостоятельными. Будем продолжать укреплять нашу национальную систему и учитывать этот опыт горьких ошибок, который указывает на то, что позициям международных организаций не всегда можно доверять, - передает слова Матыцина ТАСС.
10 октября официальные интернет-ресурсы УЕФА объявили об отмене допуска к международным турнирам для юношеских сборных России U17. Тем самым исполком организации отменил собственное ранее принятое решение о допуске к соревнованиям российских национальных команд в возрасте до 17 лет без государственных атрибутов - флага, национального гимна, герба, официальной формы сборной России, а также исключительно на гостевых и нейтральных полях.
После принятия решения о допуске ряд футбольных федераций европейских стран, в том числе Англия, Польша, Украина, Латвия, Литва, Дания, Швеция, Норвегия и Румыния, заявили о бойкоте матчей со сборными России любых возрастов, в то время как о согласии играть юношескими сборными России заявила Венгрия. В результате исполком УЕФА принял решение отозвать свой первоначальный вердикт о допуске.
Матыцин: тяжелое время жесткой политизации спорта. УЕФА перестал быть самостоятельным
Министр спорта России Олег Матыцин прокомментировал отмену УЕФА собственного решения о допуске к соревнованиям российских юношеских команд до 17 лет.
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