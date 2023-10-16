Сборная Австрии обыграла Азербайджан и вышла на Евро-2024

Сборная Австрии квалифицировалась на чемпионат Европы 2024 года.



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В Баку только что завершилась очередная игра квалификации Евро-2024. Там местная сборная Азербайджана сыграла против команды Австрии. Встреча завершилась викторией гостей со счетом 1:0. В составе победителей забитым мячом отличился Марсель Забитцер, который реализовал 11-метровый удар.



Таким образом, сборная Австрии набрала 16 очков. Она закрепилась на втором месте в турнирной таблице группы F и вышла в финальную часть Евро-2024. Азербайджан с четырьмя очками остался на четвертой строчке.