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Зайнутдинов: мечта сборной Казахстана — выйти на Евро. Пока есть шанс, будем биться

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Полузащитник сборной Казахстана Бактиёр Зайнутдинов прокомментировал победу над сборной Финляндии (2:1) в матче отборочного цикла к Евро-2024.
Фото: Getty Images
"У нас есть мечта – выйти на Евро, мы не могли проиграть сегодня. Пока есть шанс, мы будем биться ради нашего герба. Я горд, что выступаю за Казахстан", — сказал Зайнутдинов.

25-летний Зайнутдинов впервые сыграл в составе сборной Казахстана в марте 2018 года. С тех пор спортсмен в 34 матчах забил 14 голов и отдал одну результативную передачу. Зайнутдинов стал лучшим бомбардиром в истории своей национальной команды.

Источник: Metaratings.


Зайнутдинов Бешикташ Сборная Казахстана
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