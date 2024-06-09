- По мне, основные фавориты — французы и испанцы. Они сильные, в том числе по составу. Эти сборные могут выиграть. Кто, если не они? Если говорить про других, то Англия всегда для всех фаворит, но оказывается в жопе. И в этом году у них ничего не изменится.
Чемпионат Европы пройдет этим летом в Германии с 14 июня по 14 июля.
Напомним, на Евро-2020 сборная Англии дошла до финала, где уступила национальной команде Италии в серии послематчевых одиннадцатиметровых ударов (1:1, 3:2). На чемпионате мира в 2022 году англичане добрались до четвертьфинала и проиграли будущему финалисту мундиаля сборной Франции со счетом 1:2.
Источник: Sport24
Червиченко назвал фаворитов предстоящего Евро-2024
Экс-президент "Спартака" Андрей Червиченко рассказал, кого считает фаворитом на чемпионате Европы в Германии.
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