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1 - 1 1 1
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Агент Селюк: никто из участников Евро не будет рассматривать Россию как вариант для продолжения карьеры

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Футбольный агент Дмитрий Селюк считает, что футболисты, которые участвуют в Евро-2024, не перейдут в РПЛ.
Фото: GETTY IMAGES
"Я думаю, что никто из участников Евро не будет рассматривать Россию как вариант для продолжения карьеры. Только если сербы и другие балканцы, которые даже не пройдут групповой этап", - цитирует Селюка Metaratings.

Ранее в СМИ появилась информация, что московский "Спартак" может подписать нападающего "Галатасарая" и сборной Турции Керема Актюркоглу. В завершившемся сезоне форвард провёл за турецкий клуб во всех турнирах 54 матча и записал на свой счёт 15 забитых мячей и 9 результативных передач. Интернет-портал Transfermarkt оценивает рыночную стоимость 25-летнего игрока в 15 миллионов евро, контракт нападающего с клубом рассчитан до лета 2026 года.

Сборная Турции на чемпионате Европы выступает в одном квартете с Португалией, Чехией и Грузией. После одного сыгранного тура турки лидируют в своей группе с тремя набранными очками.

Дмитрий Селюк Сборная Сербии
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