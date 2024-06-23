"Пока лучше всего в футбол на этом Евро играет сборная Испании. Их матчи интересно смотреть. Но называть их главными фаворитами рано. В плей-офф все может измениться", - цитирует Семина "РБ Спорт".
После двух сыгранных туров сборная Испании занимает первое место в группе с Италией, Хорватией и Албанией - испанцы одержали победу над итальянцами со счётом 1:0 и над хорватами с разгромным счётом 3:0. В заключительном туре подопечные де ла Фуэнте сыграют с Албанией. Сборная Испании стала первой национальной командой, которая оформила досрочный выход в 1/8 финала турнира.
Семин: лучше всего в футбол на этом Евро играет сборная Испании, но рано называть их фаворитами
Бывший тренер "Локомотива" Юрий Семин высказался об игре сборной Испании на Евро-2024.
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