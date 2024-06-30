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Бывший главный тренер "Спартака" Каррера оценил выступление сборной Италии на Евро-2024

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Экс-наставник московского "Спартака" Массимо Каррера отреагировал на вылет сборной Италии с чемпионата Европы.
Фото: Getty Images
"Италия очень плохо сыграла на Евро. Матч с Швейцарией был неудовлетворительным", - приводит слова Карреры "Чемпионат".

Сборная Италии набрала 4 очка и со второго места вышла в 1/8 финала чемпионата Европы, в котором уступила национальной команде Швейцарии со счетом 0:2 и покинула турнир. Напомним, итальянцы являются действующими обладателями титула.

Массимо Каррера Сборная Италии Чемпионат Европы
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