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F
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Португалия
Чехия
Румыния - Нидерланды. 2 июля 2024 19:00
онлайн
Стадион:
Альянц-Арена
Мюнхен
Евро-2024
1/8 финала
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