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Товарищеские матчи. Сборные

Черногория
1 - 3 1 3
Грузия2 тайм
Италия
1 - 0 1 0
Босния и Герцеговина2 тайм
Словакия
3 - 0 3 0
Уэльс2 тайм
Франция
0 - 0 0 0
Канада2 тайм

Албания - Испания. 24 июня 2024 22:00

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Стадион: Меркур Шпиль-Арена
Дюссельдорф

            
 Евро-2024

Группа В. 3 тур
   
        

        
        
        	

	




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