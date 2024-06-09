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Александр Медведев: самый популярный клуб в РПЛ — “Зенит”
10
Журналист Карпов: "Алавес" и "Мец" хотели приобрести полузащитника "Локомотива" Баринова
7
На следующей неделе может быть продлен трудовой договор "Урала" с президентом клуба Ивановым
13
Источник: в "ПСЖ" были в курсе ситуации Сафонова с его бывшей женой. Клуб намерен завершить трансфер
8
Сборная России продлила несколько серий, выиграв три последних матча с общим счётом 16:0
3
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Албания - Испания. 24 июня 2024 22:00
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Стадион:
Меркур Шпиль-Арена
Дюссельдорф
Евро-2024
Группа В. 3 тур
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