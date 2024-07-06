Матчи Скрыть

Чемпионат Европы

ЧЕ2024
Англия
19:00
ШвейцарияНе начат
Нидерланды
22:00
ТурцияНе начат

Товарищеские матчи. Клубы

Динамо
Отменён
РодинаОтменён
Динамо
15:30
ОФК БелградНе начат
Динамо Мх
16:00
ЧайкаНе начат
Локомотив
18:00
БалтикаНе начат
Факел
18:00
Арсенал ТулаНе начат
Краснодар
19:30
РостовНе начат

Испания - Франция. 9 июля 2024 22:00

Поделиться новостью в Телеграмм Поделиться новостью во Вконтакте Поделиться новостью в WhatsApp
Стадион: Альянц-Арена
Мюнхен

            
 Евро-2024

1/2 финала
   
        

        
        
        	

	




Чтобы участвовать в прогнозах Зарегистрируйтесь, либо войдите на сайт



        
          	 
    	
    

        
        
        
        
        
Сборная Испании Сборная Франции Чемпионат Европы

     
        
        





        

            
                
Нашли ошибку в статье?