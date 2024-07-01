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Чемпионат Европы

ЧЕ2024
Франция
1 - 0 1 0
БельгияЗавершен
Португалия
22:00
СловенияНе начат

Испания - Германия. 5 июля 2024 19:00

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Стадион: Мерседес-Бенц-Арена
Штутгарт

            
 Евро-2024

1/4 финала
   
        

        
        
        	

	
	
	
Прогноз: Испания - Германия?


	



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Сборная Испании Сборная Германии Чемпионат Европы

     
        
        





        

            
                
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