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Чемпионат Европы

ЧЕ2024
Англия
1 - 1 (П 5 - 3) 1 153
ШвейцарияЗавершен
Нидерланды
2 - 1 2 1
ТурцияЗавершен

Товарищеские матчи. Клубы

Динамо
Отменён
РодинаОтменён
Динамо
2 - 0 2 0
ОФК БелградЗавершен
Динамо Мх
1 - 1 1 1
ЧайкаЗавершен
Локомотив
4 - 1 4 1
БалтикаЗавершен
Факел
2 - 1 2 1
Арсенал ТулаЗавершен
Краснодар
3 - 2 3 2
РостовЗавершен

Нидерланды - Англия. 10 июля 2024 22:00

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Стадион: Сигнал Идуна Парк
Дортмунд

            
 Евро-2024

1/2 финала
   
        

        
        
        	

	




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