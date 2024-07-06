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Нидерланды - Англия. 10 июля 2024 22:00
онлайн
Стадион:
Сигнал Идуна Парк
Дортмунд
Евро-2024
1/2 финала
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