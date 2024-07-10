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Словакия
Бельгия
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F
Турция
Грузия
Португалия
Чехия
Испания - Англия. 14 июля 2024 22:00
онлайн
Стадион:
Олимпиаштадион
Берлин
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