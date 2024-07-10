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Нидерланды
1 - 2 1 2
АнглияЗавершен

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1 - 1 1 1
ПартизанЗавершен

Испания - Англия. 14 июля 2024 22:00

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Стадион: Олимпиаштадион
Берлин

            
 Евро-2024

Финал
   
        

        
        
        	

	
	
	
Прогноз: Испания - Англия?


	



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