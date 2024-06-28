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Швейцария - Италия. 29 июня 2024 19:00

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Стадион: Олимпиаштадион
Берлин

            
 Евро-2024

1/8 финала
   
        

        
        
        	

	
	
	
Прогноз: Швейцария - Италия?


	



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