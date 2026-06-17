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Павлюченко сделал прогноз на дебютный матч Узбекистана на чемпионате мира

Сборной Узбекистана будет крайне непросто рассчитывать на очки в стартовом матче чемпионата мира - 2026.
Сборная Узбекистана
Так считает бывший нападающий сборной России Роман Павлюченко, оценивший расклад сил перед встречей с Колумбией. По мнению экс-форварда "Спартака", южноамериканская команда превосходит соперника по подбору исполнителей и международному опыту, поэтому должна подтвердить статус фаворита уже в первом туре.

- Колумбия - явный фаворит. Они выше по уровню. Класс, опыт и уровень игроков должны сказаться. Колумбия должна дожимать матч и забирать уверенную победу, - цитирует Павлюченко "Ставка ТВ".

Для сборной Узбекистана предстоящая встреча станет дебютной на чемпионатах мира. Матч против Колумбии состоится в ночь на 18 июня и откроет для команды групповой этап турнира.

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