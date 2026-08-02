Булатов считает, что "Крылья Советов" могли обыграть ЦСКА

- Первый тайм был проблематичным, но во втором могли и выиграть. Ничья - закономерный результат, но мы нацелены на большее. Приятно не проигрывать, но мы хотим выигрывать. ЦСКА - сильная команда, которая может владеть мячом и давить, но мы сопротивлялись, - цитирует тренера "Матч ТВ".
Самарский клуб продолжает идти без поражений на старте нового сезона. После двух туров "Крылья Советов" дважды сыграли вничью — с московским "Динамо" и ЦСКА.
Следующим соперником команды Сергея Булатова станет калининградская "Балтика".