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Булатов считает, что "Крылья Советов" могли обыграть ЦСКА

Рулевой "Крыльев Советов" Сергей Булатов считает, что после перерыва его команда выглядела предпочтительнее ЦСКА и имела все шансы увезти из Москвы три очка.
Фото: РПЛ
По словам специалиста, самарцы сумели перестроиться по ходу встречи и навязать армейцам свою игру.

- Первый тайм был проблематичным, но во втором могли и выиграть. Ничья - закономерный результат, но мы нацелены на большее. Приятно не проигрывать, но мы хотим выигрывать. ЦСКА - сильная команда, которая может владеть мячом и давить, но мы сопротивлялись, - цитирует тренера "Матч ТВ".

Самарский клуб продолжает идти без поражений на старте нового сезона. После двух туров "Крылья Советов" дважды сыграли вничью — с московским "Динамо" и ЦСКА.

Следующим соперником команды Сергея Булатова станет калининградская "Балтика".

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