РФС приготовил развлекательную программу для фанатов перед матчем Россия - Кипр

РФС при поддержке правительства Нижегородской области приготовили развлекательную программу в преддверии отборочного матча Евро-2020 между сборными России и Кипра. На Нижне-Волжской набережной пройдёт фестиваль болельщиков с фан-зоной и просмотром матча, а за три часа до игры на стадионе "Нижний Новгород" начнётся программа, в ходе которой зрители смогут побывать на концерте, помериться силами с Дмитрием Сычёвым, Алексеем Смертиным, Андреем Карякой, Русланом Пименовым и Дмитрием Хлестовым, пройти тесты на скорость реакции и точность удара, сыграть в панна-футбол, стритбол и текбол, сделать причёску в барбер-шопе и выиграть призы.Также на площади перед ареной болельщики получат возможность окунуться в атмосферу Республики Кипр и повстречаться с античными Богами, потанцевать под звуки старинных музыкальных инструментов, принять участие во флешмобе и пенном шоу, сделать селфи с богиней Афродитой и отведать греческую кухню. В перерыве матча победителей конкурса РФС для молодых пар ждёт выездная регистрация брака и свадебное путешествие на Кипр.