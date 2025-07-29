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Кисляк объяснил, какой футбол от ЦСКА ждет Челестини

Полузащитник ЦСКА Матвей Кисляк оценил изменения в работе команды после назначения на пост главного тренера Фабио Челестини.
Фото: ПФК ЦСКА
"Он очень амбициозный тренер и сразу дал понять, что хочет видеть агрессивный, атакующий футбол и будет выстраивать свою игру. Как и любой другой тренер, Фабио хочет побеждать в каждом матче и будет делать все для этого. И как мне кажется, изменения уже видны", – приводит слова Кисляка пресс-служба ЦСКА.

В прошедшее межсезонье швейцарский специалист возглавил ЦСКА, сменив главного тренера армейцев Марко Николича. Под руководством серба команда стала обладателем Кубка России. В сезоне-2025/26 ЦСКА одержал победу над "Ахматом" в домашнем матче второго тура РПЛ со счетом 2:1. В первом туре красно-синие сыграли вничью с "Оренбургом" (0:0).

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