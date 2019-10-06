Нападающий самарских "Крыльев Советов" Александр Соболев рассказал о вызове в сборную России.
"Эмоции от вызова в сборную у меня только положительные. Не сказать, что ждал вызова, тем более список уже был. Для меня это стало неожиданностью.
Я дома сидел, кушал, и тут вдруг звонит Черчесов. Спрашивает, как у меня настроение, и говорит, что скоро у меня вылет", - цитирует Соболева "Чемпионат.сом".
Александр Соболев: дома сидел, кушал, а тут позвонил Черчесов и вызвал в сборную России
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