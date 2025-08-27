Матчи Скрыть

Два российских игрока попали в топ-200 футболистов мира до 20 лет

Футболист московского ЦСКА Кирилл Глебов и игрок тольяттинского "Акрона" Дмитрий Пестряков вошли в рейтинг лучших игроков мира до 20 лет по версии Международного центра спортивных исследований (CIES Football Observatory).
Фото: "Чемпионат"
19-летний Глебов занял 105-е место, 18-летний Пестряков расположился на 157-й строчке. 20-е место в списке занял бразильский игрок "Зенита" Педро.

В текущем сезоне Кирилл Глебов принял участие в девяти матчах за ЦСКА, забив 4 гола и отдав две голевые передачи.

Дмитрий Пестряков провел шесть матчей за "Акрон", отметившись одним голом и двумя ассистами.

