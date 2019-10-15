Сборная Италии выиграла 9 матчей подряд и повторила свой рекорд 80-летней давности

Футболисты сборной Италии разгромили команду Лихтенштейна со счетом 5:0 в квалификации Евро-2020. Итальянцы под руководством Роберто Манчини выиграли 9 матчей и повторили рекорд сборной, установленный в 1938-1939-х годах.Тогда итальянская команда выступала во главе с тренером Витторио Поццо и одержала победы над Бельгией, Югославией, Норвегией, Францией (дважды), Бразилией, Венгрией, Швейцарией и Германией. Эта серия включила в себя все матчи ЧМ-1938, в том числе финал с Венгрией (4:2).Команда Манчини начала серию с победы над США в ноябре 2018 года и продолжила в играх с Финляндией, Лихтенштейном, Грецией (по две победы над каждым из них), а также с Боснией и Герцеговиной и Арменией. В этих матчах итальянцы забили 25 голов и пропустили 3.