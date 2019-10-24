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УЕФА оштрафовал Францию на € 20 тыс. из-за неправильного гимна

УЕФА оштрафовал Францию на € 20 тыс. из-за ошибки с гимном, которая произошла перед матчем квалификации Евро-2020 со сборной Албании, сообщает сайт французского радио RFI.

Перед матчем на стадионе "Стад де Франс" заиграл гимн Андорры. Пока организаторы пытались переключить запись на гимн Албании, возникла заминка. В итоге встреча началась с задержкой.

При этом футболисты сборной Албании отказывались начинать игру, пока не прозвучит правильный гимн. После случившегося Албании извинения принесли президент Франции Эммануэль Макрон и главный тренер сборной Дидье Дешам.

Штраф Франции был выписан за ошибку с гимном и за задержку начала игры. Сама встреча завершилась победой хозяев со счётом 4:1.

"Чемпионат.сом"


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Теги: Сборная Франции
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