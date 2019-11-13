Бышовец о шансах в матче с Бельгией: я настроен оптимистично, этой команде присуще чувство ответственности и чувство реванша

Заслуженный тренер СССР Анатолий Бышовец в интервью Rusfootball.info рассказал об ожиданиях от матча с Бельгией и поделился мыслями о возможном возвращении голкипера Игоря Акинфеева в сборную России.

Фото: ФК "Локомотив"

- Реально ли сборной России отобрать у команды Бельгии первое место в подгруппе?



- Как ни странно, я настроен оптимистично. Считаю, что у нас есть шансы. Я отдаю должное сопернику - это одна из лучших на сегодняшний день команд, а по рейтингу вообще на первом месте. Тем не менее в каждой игре есть возможности, есть шансы. Многое зависит от того, удастся ли тренеру подвести команду к матчу в оптимальном составе и оптимальном состоянии. Думаю, что у нас сегодня достаточно опыта. За плечами чемпионат мира и матчи с серьезными соперниками. И игра на выезде с Бельгией, где было поражение, тоже дает пищу для переосмысления, почему был такой результат. Опять же, думаю, что есть хороший шанс. Шансы в принципе всегда есть.



- Что наша команда могла бы противопоставить сопернику?



- Думаю, что физическое состояние, мобильность - это сегодня визитная карточка нашей сборной. Исходя из этого, мне кажется, можно выбирать и тактику, чтобы реализовать командную структуру действий, которая намечена. Сегодня и сама обстановка не напряженная. Обстановка с чем связана? С тем, что довлеет или нет результат. Мы уже решили задачу выхода на чемпионат Европы, поэтому в психологическом плане команда раскрепощена. Добиться победы? Я думаю, это вопросы к игрокам, у которых есть чувство реванша и чувство самодостаточности. Надо сказать, что этой команде присуще чувство ответственности перед болельщиками. Энергетический посыл для того, чтобы можно было играть с подъемом и самоотдачей, в Санкт-Петербурге будет достаточный.



- По некоторой информации, Станислав Черчесов предлагает Игорю Акинфееву, завершившему выступления за сборную, вернуться в национальную команду. Как думаете, Акинфеев вернется?



- Я читал его ответ на предложение. Думаю, что это вполне объяснимо и решение обоснованное. В жизни есть принцип: уходя - уходи. Я отношусь к его решению с пониманием и считаю, что оно правильное, так же, как и правильное предложение у Черчесова. Думаю, что Акинфеев имеет моральное право на такое решение.



Виктория Яковлева, Rusfootball.info