Мартинес: немного завидуем Санкт-Петербургу и вашему стадиону

Главный тренер сборной Бельгии Роберто Мартинес после матча отборочного турнира Евро-2020 против России (4:1) на пресс-конференции пообщался с журналистами, передает корреспондент Rusfootball.info.



- Де Брейне обычно играет ближе к центру поля, сегодня он играл больше на позиции нападающего. Почему он играл на другой позиции?



- Не сказал бы, что это что-то удивительное. Все зависит от нашего соперника. Знали, что Россия может дать для него возможность сыграть впереди.



- Возвращение Наингголана в сборную возможно?



- Раджа больше не будет играть в матчах международного уровня.



- Не исключено, что вы попадете в одну группу с Россией на Евро-2020. Что думаете?



- Мы обожаем Санкт-Петербург. Это удивительный город, удивительный стадион и удивительные болельщики. Было бы классно сюда приехать еще раз. Немного завидуем вам. Поколение наших игроков заслуживает такую же арену в Брюсселе.